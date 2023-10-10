Первый класс пожарной опасности прогнозируется в Подмосковье в ближайшие дни

С 10 по 12 октября на всей территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

По данным ведомства, сегодня воздух в регионе прогреется до плюс трех градусов, а ночью похолодает до минус одного градуса. Погода будет облачной. Местами пройдет дождь со снегом.

Накануне на территории Московской области был зафиксирован один природный пожар. Он произошел в Ногинском лесничестве. К тушению привлекали шесть человек и две единицы техники. Возгорание случилось в двух километрах от города Электроугли. Пожар ликвидировали в день возгорания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил ответственным ведомствам внимательно следить за уборкой дорог в Подмосковье в осенне-зимний период.