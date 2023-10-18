Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до пятницы
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Сегодня и в ближайшие два дня на всей территории Подмосковья ожидается первый класс пожарной опасности.
Накануне в лесах региона не было зафиксировано ни одного природного пожара, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.
В ведомстве уточнили, что сегодня воздух прогреется до плюс шести градусов, а ночью температуры составит плюс четыре градуса. Погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди.
Жителей Московской области призвали при обнаружении возгорания незамедлительно сообщать о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка в городском округе Истра.