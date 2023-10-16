Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до середины недели

До середины текущей недели в Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

Лесопожарная обстановка на всей территории региона до среды, 18 октября, будет одинаковой, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

По данным ведомства, сегодня температура воздуха не поднимется выше плюс восьми градусов, а ночью опустится до плюс двух градусов. Погода будет облачной, местами пройдут дожди.

В минувшие выходные на землях лесного фонда Подмосковья не было зафиксировано ни одного пожара. В Комлесхозе региона напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить о нем в Систему-112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области в рамках программы «100 прудов и озер» расчистили уже свыше 160 водоемов.