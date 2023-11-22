Пешеход погиб под колесами автомобиля на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Безопасность
©Светлана Шевченко/РИА Новости

Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]

Пешехода сбили насмерть в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось на Дмитровском шоссе возле деревни Яхрома. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Кадры с места ДТП публикуют в соцсетях очевидцы. Судя по ним, погибший пешеход — мужчина. Его тело лежит на обочине шоссе. Также вдоль разделительной полосы стоят два внедорожника.

Ранее сообщалось, что на трассе в Раменском округе Подмосковья столкнулись три большегруза.

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