Пешеход погиб под колесами автомобиля на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Пешехода сбили насмерть в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает «Московский комсомолец» .

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось на Дмитровском шоссе возле деревни Яхрома. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Кадры с места ДТП публикуют в соцсетях очевидцы. Судя по ним, погибший пешеход — мужчина. Его тело лежит на обочине шоссе. Также вдоль разделительной полосы стоят два внедорожника.

Ранее сообщалось, что на трассе в Раменском округе Подмосковья столкнулись три большегруза.