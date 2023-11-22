Пешеход погиб под колесами автомобиля на Дмитровском шоссе в Подмосковье
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Пешехода сбили насмерть в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось на Дмитровском шоссе возле деревни Яхрома. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Кадры с места ДТП публикуют в соцсетях очевидцы. Судя по ним, погибший пешеход — мужчина. Его тело лежит на обочине шоссе. Также вдоль разделительной полосы стоят два внедорожника.
Ранее сообщалось, что на трассе в Раменском округе Подмосковья столкнулись три большегруза.