Песков назвал глупостью предложения стереть переписку в Telegram

Идея о том, чтобы стереть всю свою переписку в мессенджере Telegram после его использования, является полной глупостью. Так считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА Новости.

Журналисты спросили Пескова, не просит ли кто-то сотрудников администрации Путина стереть свою переписку в мессенджере Telegram.

«Чистить переписки — это полная глупость», — указал в ответ Песков.

По его словам, он сам и его коллеги не используют на службе никаких мессенджеров, так как это противоречит служебным правилам и этике. Именно из-за неиспользования таких программ никто и не призывает чистить в них переписку.

Песков добавил, что ни один из подобных мессенджеров не дает надежной защиты с точки зрения информационной безопасности. Telegram также не является исключением.

Ранее Песков заявил журналистам, что российская армия обязательно даст жесткий ответ Украине на атаку Курской области. По его утверждению, подобные действия не могут оставаться без должной реакции.