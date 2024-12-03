Песков назвал послание Шольца Путину «линией на продолжение войны»

Европа продолжает гнуть свою деструктивную линию на продолжение украинского конфликта. Канцлер ФРГ Шольц продемонстрировал это, пообещав поддержку Киева. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его мнение привел «Коммерсантъ».

По мнению Пескова, все заявления Шольца, которые он сделал во время визита в Киев, не стоит даже комментировать. Нечто подобное европейскими политиками говорится практически ежедневно.

«Они намеренно продолжают свою деструктивную линию провоцирования, продолжения этой войны», — указал он журналистам.

Ранее Песков оценил возможное вступление Украины в НАТО. По его мнению, такой шаг никак не ликвидирует причину начала специальной военной операции. По этой причине вхождение Киева в западный военный блок является неприемлемым для России.