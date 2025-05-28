Песков назвал заявления Мерца о дальнобойных ракетах провоцированием дальнейшей войны

Когда канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о поставках Киеву дальнобойных вооружений, он тем самым провоцирует продолжение войны. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина. Его точку зрения привело РИА Новости.

Песков заявил, что когда немецкий канцлер говорит о снятии Западом ограничений украинских ударов по российским территориям, то результатом становится эскалация боевых действий.

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны, это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше», — указал он.

Ранее Песков заявил, что России и Украине в скором времени предстоит обменяться проектами меморандумов о мирном соглашении. После этого, по его словам, может начаться новый раунд мирных переговоров. Пока соответствующие документы вырабатываются, специальная военная операция, по утверждению пресс-секретаря, будет продолжаться.