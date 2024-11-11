Песков не исключил любых вариантов в случае разрешения дальних ударов для ВСУ

Пресс-секретарь президента России Путина заявил о том, что в случае разрешения дальних ударов для украинской армии, ВС РФ могут ответить любыми возможными способами. Слова Дмитрия Пескова привело РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Евросоюз сейчас стремится хоть как-то поддержать Киев. Европейские лидеры стремятся нанести стратегическое поражение России. Если они убедят Байдена в последние месяцы снять запреты на удары по российской территории оружием высокого радиуса действия, то нельзя исключать никаких действий в ответ.

«Ничего исключать нельзя», — указал он.

Песков добавил, что никакие новые западные вооружения никак не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Логика всех событий уже ясна, и РФ будет добиваться всех поставленных перед нею задач.

Ранее Песков сообщил, что информация о телефонном разговоре между Путиным и Трампом является фейковой. Никакого общения пока не было, его нет и в ближайших планах.