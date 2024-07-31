Песков от лица России осудил израильскую атаку на дом главы Политбюро ХАМАС

Российские власти решительно осуждают удар Израиля по Тегерану, при котором погиб Исмаил Хания, руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привели РИА Новости .

Песков сообщил, что правительство РФ с осуждением относится к удару Израиля.

«Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе», - указал он.

Пресс-секретарь добавил, что произошедшее способно окончательно дестабилизировать и так шаткую ситуацию в регионе, и вывести противостояние между сторонами на новый виток.

Ранее Песков выступил с объяснением причин, по которым участникам СВО стали выплачивать по 400 тысяч рублей единовременного пособия. По его словам, государство решило поддержать участников специальной операции, а также членов их семей.