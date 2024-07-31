В Кремле рассказали, зачем Путин повысил выплату контрактникам

Государство активно помогает военным, участвующим в специальной военной операции. Одну из мер поддержки прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ во время брифинга журналистов.

Дмитрий Песков пояснил, что решение главы государства об установлении единовременной выплаты в размере 400 тысяч рублей служит мерой поддержки участников СВО и их семей. Согласно указу, который подписал Владимир Путин, она выросла более чем в два раза.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что данное решение не связано с изменением задач и целей самой специальной военной операции. Оно направлено на обеспечение дополнительной социальной защиты для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ с 1 августа и до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что пенсии работающих пенсионеров из Подмосковья проиндексируют автоматически. Подавать какие-либо заявления или лично обращаться в отделение Социального фонда для этого не требуется.