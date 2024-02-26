Песков прокомментировал видео с горящим танком Abrams

Видеозапись появилась 26 февраля, на ней виден американский танк, охваченный огнем. Боевая машина была уничтожена на первом же выезде. Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные изначально предупреждали, что танки Abrams будут уничтожаться также, как любые другие западные танки. Песков подчеркнул, что продуктивное уничтожение боевой техники противника является результатом профессиональной работы российских военнослужащих, которые ежедневно выполняют свои боевые задачи. При этом результаты этой работы в виде ликвидации техники все больше демилитаризируют Украину.

Танк, попавший на видеозапись, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, был ликвидирован 15-й отдельной мотострелковой бригадой. Американский танк засек дрон-разведчик, после чего военнослужащие эффективно вывели боевую машину из строя.