Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообщался с журналистами KP.RU в эфире радио и ответил на вопросы про спецоперацию, цели России и возможных переговорах Киева с Москвой, о которой в масс-медиа говорят все чаще.

По словам Пескова, Украина неоднократно пыталась создать некий центр антироссийских сил, причем прямо у границ страны. , прямо у наших границ. Там культивировали вооруженный переворот и нарушили легитимную цепочку власти. Как отметил представитель Кремля, это и породило распространение нацизма и экстремизма.

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«Разговаривать можно. Доверять нельзя. Это очевидно. Мы видим невнятные рассуждения о возможности переговоров, за которыми не следует конкретики. Кроме того, просто юридически Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад. И наш президент дал глубочайшую оценку вот этого статуса-кво», — отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, западники не видят и не хотят понимать юридические нюансы во всем происходящем. Однако даже это не может стать препятствием для начала переговоров с Украиной. Тем более последняя сама говорит о решении конфликта все чаще. А пока, выполнение задач в рамках СВО продолжается.

Ранее в офисе Зеленского в очередной раз призвали к завершению конфликта.