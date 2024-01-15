Песков предложил задать вопросы по поводу потери самолетов в Азовском море Министерству обороны

У пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова нет никаких сведений о том, что над акваторией Азовского моря были потеряны российские самолеты. Он предложил с этим вопросом обращаться к представителям министерства обороны. Его слова привело РИА Новости .

Ранее некоторые украинские масс-медиа опубликовали новость о том, что в районе Азовского моря были сбиты два самолета, принадлежавшие ВВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать данные сведения.

«Это тема, которая касается хода специальной военной операции, и поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны», - сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Ранее Песков заявил, что в Кремле считают удары США и Великобритании по Йемену незаконными. По мнению Москвы, западные государства стараются извратить резолюции Совета Безопасности, чтобы оправдать свои агрессивные выходки.