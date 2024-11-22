ВС РФ проработают способы предупреждения мирного населения Украины о своих последующих ударах ракетами «Орешник». Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что перед последующими ударами «Орешником» мирные жители на Украине будут заблаговременно предупреждаться, чтобы они могли покинуть опасную зону. Эти слова прокомментировал Песков.

«Нюансы будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», — указал он.

Пресс-секретарь затруднился с ответом, какие способы предупреждения могут быть применены. Он признался, что пока не может сообщить о данных нюансах.

Ранее Песков заявил, что Россия не снимет свои санкции с американского сенатора Рубио. Этого не будет сделано до тех пор, пока Белый дом не снимет свои рестрикции с Лаврова, российского министра иностранных дел. Москва «не собирается танцевать танго в одиночку», такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента РФ.