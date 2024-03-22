Песков: Россия сделает все необходимое, чтобы Украина перестала угрожать ее безопасности

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков пообещал, что РФ в дальнейшем будет предпринимать все необходимые действия, чтобы украинский военный потенциал никогда не нес угрозы РФ. Такое заявление было им сделано во время интервью изданию «Аргументы и факты».

Песков заявил, что Россия обязательно продолжит активные действия в отношении Украины, поскольку ей необходимо добиться некоторых целей.

«Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории», - указал он.

Ранее Песков призвал Запад слушать и уважать Владимира Путина. По его мнению, никто и никогда не призывал бояться его. Это было сказано в ответ на высказывание литовского президента Науседы.