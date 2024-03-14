Слушать и уважать, но не бояться: Песков пояснил, как Западу стоит относиться к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что в Литве никто не боится президента Владимира Путина. Спикер призвал слушать и уважать российского лидера, сообщили РИА Новости .

В среду, 13 марта, стало известно, что в Вильнюсе неизвестные люди, вооруженные молотком, напали на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова**. Президент Литвы публично прокомментировал инцидент. Лидер заявил, что в Литве люди не испытывают страх по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.

Дмитрий Песков отметил, что никто и не призывал бояться лидера РФ.

«Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать», — отметил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Комментировать инцидент с нападением на Леонида Волкова** пресс-секретарь президента РФ не стал. С подобной просьбой необходимо обращаться к компетентным источникам — в министерство внутренних дел Литвы или к сотрудникам правоохранительных органов государства.

Ранее мы сообщали, что зампред комитета СФ Андрей Климов призвал россиян отказаться от посещения Литвы до тех пор, пока в стране не сменится власть. Нынешнее правительство настроено по отношению к россиянам агрессивно.

Однако есть граждане Литвы, которые поддерживают действия России и понимают, что стало истинной причиной объявления СВО. Так, балерина Илзе Лиепа попала в немилость правительства страны из-за публичной оценки действий РФ в положительной тональности.

* организация признана экстремистской

** признан иноагентом