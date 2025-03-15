Песков сделал предупреждение ВСУ, которые находятся в Курской области

Предложение российского лидера Владимира Путина в адрес украинских военнослужащих в Курской области все еще действует, но его срок постепенно выходит. Такое предупреждение сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Его слова привел ТАСС.

Песков напомнил, что в отношении тех украинских военных, которые попали в котел в Курской области, все еще действует предложение Путина. Тем не менее, срок постепенно выходит.

«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — указал он.

Ранее на Западе предложение Путина в адрес украинских военных расценили как жесткий выбор. Бойцам ВСУ предстоит выбрать жизнь или смерть. Они могут делать осознанный и свободный выбор, так считает ирландский журналист Боуз.