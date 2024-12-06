Песков: ситуация в Курской области близка к развязке

Ситуация в Курской области в данный момент очень близка к своей развязке. Такую оценку ей дал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привело РИА Новости.

Пескова спросили журналисты, какова сейчас ситуация в Курской области.

«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — ответил он.

По его мнению, этому региону сейчас необходим кризисный менеджер, который решал бы стоящие перед ним задачи.

Ранее появились сообщения, что в Курской области был развернут понтонный мост для переправки через реку как людей, так и техники. Его установили на границе, по этой причине он сейчас угрожает ВСУ. По своей грузоподъемности понтон способен выдерживать даже техники, плюс он является подвижным, и за этот счет не так уязвим перед вражеским огнем, как стационарный мост.