Песков: у российских военных разработаны планы по вытеснению ВСУ из Курской области
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У российских военных имеется стратегия по вытеснению ВСУ из Курской области, однако она не подлежит разглашению, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал представитель Кремля.
Сражения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Президент Владимир Путин заявил, что вооруженным силам удалось стабилизировать ситуацию в Курской области.
Ранее премьер Украины заявил, что все ТЭЦ, обслуживавшие Харьков, уничтожены.