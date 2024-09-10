Премьер Украины: все ТЭЦ, обслуживавшие Харьков, уничтожены

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — заявил Шмыгаль.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. С тех пор воздушная тревога каждый день объявляется в различных регионах страны, иногда по всей территории.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские войска в боях с ВСУ избегают ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Ранее Алаудинов заявил, что СВО полностью изменила формы и методы проведения боевых действий.