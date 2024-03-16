Песков: ВСУ потеряли 550 человек из ДРГ при попытке атаковать регионы РФ

Диверсанты пытались попасть в Белгородскую и Курскую области, но их прервала российская армия. При этом противник потерял не менее 550 человек, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

Вылазки украинских разведчиков и диверсантов не остаются без внимания Владимира Путина. Президент России, как уточнил его пресс-секретарь, получает все доклады о действиях ВСУ. В том числе глава государства получил отчет по последним событиям в Курской и Белогородской областях, где поймали и ликвидировали бойцов из ДРГ Украины.

«Все атаки отражены. Из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек», — заявил Дмитрий Песков.

Отметим, Минобороны России сообщало об уничтожении 300 боевиков из ВФУ «Кракен». Уничтожена была и техника противника, такая Patriot, чешские РСЗО «Vampire» и свыше10-ти артиллерийских систем, полученных с Запада.

Ранее сообщалось, что жители Белгородской области голосуют на участках, несмотря на обстрелы со стороны Украины.