Армия Украины пытается помешать проведению выборов и запугать население Белгородской области периодическими обстрелами. Однако граждане России не так просты и пугливы: жители приграничного региона заняты своими делами и все равно идут на избирательные участки. Это выяснили корреспонденты «Известий».

Окраины Белгорода опять подвергаются обстрелу. ВСУ используют чешский РСЗО Vampire и пытаются отбить у людей желание выходить из домов. Усиление атаки, как полагают, связано с выборами президента РФ. Однако многие белгородцы признались, что именно нападение украинских бойцов мотивируют их на поход в избирательные участки, ведь выборы определят будущее сильной страны.

При этом обстрелы и осколки приводят не только к разрушению инфраструктуры и имущества людей, вроде машин, но и жертвам. Если бы не работа ПВО, погибших и пострадавших было бы в разы больше.

«Мы проголосовали. Мы не боимся, мы специально шли, назначили время. Мы живем в разных местах, встретились и проголосовали. Мы считаем это долгом своим. Это наша страна, мы в ней живем, по-другому и быть не может», – сказала местная жительница Елена Хорьякова.

Отмечается, что избирательные участки на территории Белгородской области подготовлены к обстрелам: везде есть укрепления и укрытия на экстренный случай. ВСУ не получается запугать население.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ пригрозили вызвать британских послов за фейки о президентских выборах.