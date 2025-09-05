Песков заявил о необходимости гарантий безопасности для России

При урегулировании украинского конфликта Россия должна получить от Запада гарантии безопасности. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привело РИА Новости.

Песков дал интервью на полях Восточного экономического форума. Он сообщил, что гарантии безопасности при разработке мирного соглашения должны быть получены не только Украиной, но и Россией. Он напомнил, что спецоперация началась после того, как НАТО стало втаскивать украинцев в состав своего альянса.

«Эти гарантии в ходе процесса урегулирования и нам, и украинцам должны быть предоставлены», — указал он.

Ранее Песков сообщил, что при необходимости телефонный разговор между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом может быть организован довольно оперативно.