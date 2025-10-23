Петербургская блогерша вооружилась «коктейлями Молотова» для атаки на полицейский участок

В Санкт-Петербурге предотвращена попытка нападения на здание полиции. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, подозреваемой оказалась 29-летняя видеоблогерша, криминолог и модель, увлекающаяся темой настоящих преступлений (тру-крайм).

По оперативной информации, женщина, вооружившись зажигательными смесями («коктейлями Молотова»), подошла к одному из полицейских участков в районе Купчино. Ее целью был поджог здания и припаркованных рядом служебных автомобилей.

Однако правоохранители успели задержать ее, не дав реализовать замысел в полной мере — злоумышленница успела бросить лишь одну бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента пострадавших и значительного ущерба удалось избежать.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о планировании террористического акта. Известно, что в своем блоге женщина подробно освещала деятельность маньяков и криминальные тенденции.

