Трех подростков отправили в СИЗО в Татарстане за теракт на железной дороге

Сразу трое несовершеннолетних жителей Татарстана были задержаны, а затем и отправлены в следственный изолятор. Им вменяют совершение теракта. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По версии правоохранителей, трое подростков получили задание от иностранной спецслужбы, после чего рядом с Бугульмой совершили поджог железнодорожного оборудования, использовав горючие материалы. За это их обвинили в проведении теракта.

«Обещанных 24 тысяч рублей они не получили», — указало следствие.

Все трое задержанных были взяты под арест и помещены в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали сотрудника строительной компании, который призывал к терроризму. Его также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.