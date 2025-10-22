Петербургская школьница пострадала из-за запретной любви

В Санкт-Петербурге разыгралась драма, достойная пера Шекспира, но закончившаяся в больничной палате. 17-летняя девочка, пытаясь тайно встретиться с возлюбленным, сорвалась с импровизированной веревки, свитой из простыней, и получила тяжелые травмы. Об инциденте сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в доме на проспекте Солидарности. Как выяснилось, родители старшеклассницы были категорически против ее отношений с молодым человеком и в качестве крайней меры заперли ее в квартире. Ночью девушка, решив, что любовь сильнее запретов, соорудила веревку из постельного белья и попыталась спуститься с окна второго этажа, где ее уже ждал парень.

Кустарная конструкция не выдержала: простыни порвались под весом тела, и девушка рухнула на землю. Прибывшая скорая помощь доставила ее с многочисленными переломами в реанимационное отделение городской больницы.

