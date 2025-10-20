Воспитанница детского дома подверглась избиению из-за любовного конфликта

В Кемерове в детском доме «Доверие» произошел вопиющий случай жестокости среди воспитанников. Подростки устроили расправу над своей сверстницей из-за конфликта на почве личных отношений, а видеозапись с избиением была выложена в интернет.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Инцидент Кузбасс», на кадрах видно, как одну из девочек держит за руки другой подросток, пока третья воспитанница наносит ей удары по лицу. Агрессорка обвиняет жертву в том, что та разрушила ее романтические отношения. По информации канала, причиной нападения стало то, что пострадавшая вступила в близкие отношения с парнем своей обидчицы.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикации видео в социальных сетях. Министерство образования Кузбасса, как сообщает Ngs42.ru, инициировало проведение служебной проверки в детском доме «Доверие» для установления всех обстоятельств произошедшего.

