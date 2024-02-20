Петербургский суд на 5 суток арестовал юношу за лихую езду по Дворцовой площади

19-летний парень выехал на автомобиле на площадь перед Зимним дворцом и демонстрировал на ней экстремальное вождение. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения и мелком хулиганстве, после чего арестовали. Об этом сообщил ТАСС .

Москвич 19 лет от роду решил отметить свой визит в культурную столицу России. Он взял у своей матери автомобиль, чтобы вволю покататься по городу. Это произошло в ночь с 16 на 17 февраля. Он выехал на Дворцовую площадь, которая расположена в самом центре Санкт-Петербурга, где взялся устраивать самые экстремальные маневры, а видео со своим заездом парень выложил в социальную сеть.

«Водитель внедорожника упражнялся в экстремальном вождении. Такие маневры могли потенциально угрожать жизни и здоровью окружающих», - заявили по этому поводу правоохранители.

Юноша был задержан полицией, после чего Дзержинский суд Петербурга вынес суд о помещении нарушителя ПДД на пять суток под арест. Экспертиза показала, что злоумышленник был трезв. Теперь ему предстоит сдать пробы на содержание в организме наркотических веществ.

Ранее стало известно, что суд оставил в СИЗО блогера Шабутдинова еще на 2 месяца. Бизнес-коучер продавал курсы, на которых учил людей, как преумножить свой капитал. Многие клиенты блогера сочли предлагаемые им методики мошенничеством чистой воды.