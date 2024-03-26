Петербуржец избежал наказания по делу об убийстве многодетной супруги

Суд в Петербурге оправдал Павла Искандарова, которого обвиняли в убийстве супруги бытовым предметом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В 2020 году мужчина ударил свою супругу в ходе конфликта по конечностям и в область головы. Он бил возлюбленную сковородкой и кулаками, нанося серьезные травмы. Пострадавшая была доставлена в «Городскую Александровскую больницу», где скончалась от тупой травмы головы.

«Искандаров вину не признал. Суд оправдал Искандарова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию», — сообщил суд.

У «Mash на Мойке» также есть версия. Канал выяснил, что пара жила в браке 13 лет, воспитывая четырех детей. В роковой день соседи слышали крики из-за стены, а уже вечером нашли женщину без сознания побитой на полу.

Дети рассказывали, как мужчина схватил сковороду с жареной картошкой и стал бить мать. Родственники семьи считают, что в конфликте имели место наркотики. Сам мужчина отрицал, что бил жену. По его словам, он дал ей пощечину, а на днях она якобы скончалась от ковида.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области охотник признался в убийстве случайной женщины.