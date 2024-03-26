В Воронежской области охотник признался в убийстве случайной женщины

В Воронежской области задержан 32-летний охотник из Борисоглебска, которого подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Сначала было найдено тело застреленной женщины, а после начался поиск стрелка, которым оказался 32-летний мужчина. Во время допроса фигурант дал признательные показания. Он пояснил, что 17 февраля текущего года вместе с друзьями был на охоте и перемещался на автомобиле. Вечером компания проезжала мимо поля в селе Тихвинка, и мужчина заметил через прицел силуэт. Фигуру охотник принял за животное и произвел выстрел, который оказался фатальным для 40-летней местной жительницы. О том, что погиб человек, мужчина узнал позднее. Стрелок был заключен под стражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

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