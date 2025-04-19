Певца Шарлота убрали из списка террористов и экстремистов

Реестр террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг, уменьшился на одну фамилию. Оттуда убрали певца Шарлота. Такое сообщение появилось на сайте этого ведомства.

Против Шарлота завели уголовные дела еще в 2023 году. Он на видео заснял, как топчет георгиевскую ленточку, пародирует песню «День Победы», а затем прибивает к дереву военный билет и распятие. За эти поступки он был внесен в список террористов и экстремистов, а в дальнейшем получил 5,5 лет колонии-поселения. Теперь же стало известно, что Росфинмониторинг исключил из своего реестра.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные)… Физические лица... Шарлот Эдуард Валерьевич, 07.02.1998 г.р., г. Самара», — указано на сайте.

После приговора суда Шарлот и его защита пытались опротестовать вынесенный приговор. Апелляционный суд оставил в силе решение того суда, который рассматривал дело артиста.