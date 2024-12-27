Певцу Шарлоту за его выходки дали 5,5 лет колонии-поселения

Самарский областной суд вынес свой приговор в отношении скандально известного блогера и певца Шарлота*. Ему дали 5,5 лет колонии-поселения. Об этом сообщил ТАСС.

Дело Шарлота рассматривалось в Самарском областном суде. Его обвиняли в реабилитации нацизма, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

«Окончательно назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — таково было решение суда.

Сам блогер винит во всем оппозиционные СМИ. По его утверждению, он заразился чужой точкой зрения, хотя сам не поддерживает нацистский режим на Украине.

Ранее уже сообщалось, что Шарлот принес извинения за свои поступки. Он якобы осознал все свои ошибки, и теперь стремится наладить жизнь. Певец планирует создать семью и завести ребенка.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов