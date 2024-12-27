Российский певец-иноагент раскаялся и выразил готовность к созданию семьи

Эдуард Шарлот*, оказавшийся в центре скандала из-за обвинений в реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств, публично попросил прощения за свои видеоролики, как сообщило РИА Новости.

Он извинился за несколько эпизодов, включая поджог паспорта, оскорбительные высказывания в адрес патриарха Кирилла и других высокопоставленных лиц России, а также насмешки над военной операцией.

Шарлот* отметил, что осознал свою ошибку, и теперь он стремится наладить свою жизнь. Певец также сообщил о желании создать собственную семью и «зачать дитя».

Русская православная церковь отнеслась к его извинениям с пониманием и не противится возможности прощения в соответствии с нормами уголовного законодательства.

В июле Росфинмониторинг внес Шарлота* в список террористов и экстремистов, что ограничивает его во взаимодействии со СМИ, публикации информации в интернете и участии в выборах.

Ранее Росфинмониторинг внес участника группы Pussy Riot в список террористов и экстремистов.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.