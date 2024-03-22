Пик весеннего пожароопасного сезона в Подмосковье ожидается примерно через 1,5 месяца

Пик весеннего пожароопасного сезона в Подмосковье ожидается в мае, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Его слова приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, Подмосковье является регионом с высокой антропогенной нагрузкой, поэтому проблема лесных пожаров — одна из самых актуальных.

По словам главы областного Минсельхозпрода, в минувшем году на территории региона ликвидировали 180 лесных пожаров.

«Специалисты прогнозируют, что лето в этом году будет очень жаркое. Мы, безусловно, понимаем, что надо быть готовыми противостоять стихии не на 100 процентов, а на 200», — подчеркнул министр.

Как напомнили в Комлесхозе региона, благодаря высокой скорости реагирования в прошлом году не было допущено крупных ЧС при природных пожарах, все они были ликвидированы в первые сутки, поэтому населенные пункты и объекты экономики не пострадали.

К текущему пожароопасному сезону в Подмосковье начали готовиться еще осенью. В настоящее время группировка сил и средств составляет свыше 4,1 тысячи человек и более 1,6 тысячи единиц техники. Также заключен контракт на авиапатрулирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.