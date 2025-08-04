Пилоты Су-30 задохнулись в воздухе перед падением на Иркутск

В Иркутске в октябре 2022 года истребитель Су-30 потерпел крушение, упав на жилой дом. Согласно заявлению руководителя Восточного МСУТ СК Алексея Александрова, следствие установило, что причиной трагедии стала разгерметизация кислородной системы, из-за чего пилоты погибли от удушья еще в воздухе.

В связи с произошедшим, работникам предприятия-изготовителя предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Несмотря на то, что инцидент случился осенью 2022 года, только сейчас эксперты смогли установить, что пилоты погибли из-за отравления азотом.

Жертвами крушения стали Максим Конюшин и Виктор Крюков, выполнявшие испытательный полет. После того как пилоты потеряли сознание, неуправляемый самолет упал на жилой квартал. По счастливой случайности, никто из местных жителей не пострадал.

В результате авиакатастрофы повреждения получили восемь жилых строений. Иркутский авиазавод взял на себя обязательства по выплате компенсаций за причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что Ан-24 мог рухнуть из-за удара о препятствие в тундре.