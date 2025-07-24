Названа вероятная причина крушения самолета Ан-24

Авиационный эксперт Олег Смирнов в разговоре с URA.RU высказал предположение о возможных причинах катастрофы самолета Ан-24 под Тындой Амурской области.

По мнению эксперта, воздушное судно могло столкнуться с препятствием при ухудшении видимости во время повторного захода на посадку. В этой экстренной ситуации, по предположению Смирнова, экипаж мог не успеть подать сигнал бедствия. В этой густой лесной местности, как отметил специалист, «есть обо что удариться».

«Когда видимость ухудшилась из-за тумана, или из-за ливневого дождя, предположим. И он ушел на второй круг. Там тайга с многометровыми деревьями таежными», — пояснил Смирнов.

Напомним, что рейс выполнял рейс по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Проблемы начались в нескольких километрах от аэропорта назначения, когда экипаж начал выполнять повторный заход. После этого связь с бортом прервалась. Позже стало известно о крушении.

Обнаруженные с воздуха на месте крушения обломки свидетельствуют о сильном пожаре — фюзеляж к моменту прибытия спасателей уже догорал. По информации Росавиации, на борту находились 49 человек, включая пятерых детей. Предварительно, все они погибли. Одна из родственниц погибшей рассказала, что изначально рейс задерживали из-за плохой погоды в Тынде.

Сами обломки лежат в тайге на расстоянии 32 км от конечной точки маршрута. Точные причины катастрофы станут известны после завершения работы специальной комиссии.

Ранее местные жители сообщали, что спасательная операция продолжается: ситуацию осложнила трудная местность. Из-за этого на место ЧП подлетают на вертолете, а также пробираются сквозь заросли с двух сторон.