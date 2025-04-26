Пиротехника обожгла Киркорова на концерте в Санкт-Петербурге

На сольном концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге народный артист России Филипп Киркоров столкнулся с нештатной ситуацией. Пользователи социальных сетей поделились видеозаписями инцидента, где видно, как пиротехника неожиданно опалила руку исполнителя, сообщает «Фонтанка».

Во время одного из номеров программы артист взобрался на конструкцию в виде микрофона. При спуске с нее посыпались искры, которые, предположительно, должны были создать специальный эффект. Однако что-то пошло не так.

После завершения номера за кулисами Киркорова окружила толпа журналистов. Среди них оказалась его подруга Алена Жигалова, которая поинтересовалась состоянием руки. На это артист спокойно ответил: «Ничего вообще».

Несмотря на происшествие, после смены образа звезда вернулся на сцену и продолжил концерт.

Ранее Филипп Киркоров ответил на претензии Вики Цыгановой, которая в день похорон его отца обвинила певца в лицемерии.