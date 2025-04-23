Киркоров резко высказался об обвинениях от Цыгановой в свой адрес

Филипп Киркоров прервал молчание и ответил на претензии Вики Цыгановой, которая в день похорон его отца обвинила певца в лицемерии и алчности. Об этом сообщил Пятый канал.

Киркоров отметил, что на его персону модно «наезжать», так как подобным образом получится «о себе напомнить» тем, кто давно забыт и никому не нужен.

«Сбитые летчицы какие-нибудь. Это все потому, что у них все плохо очень. Тут же все написали, потому что написали про Киркорова. А так бы хрен кто про нее вспомнил», — заявил певец.

При этом певец тактично не стал говорить, кого имеет в виду, но подчеркнул, что всем и так это понятно. При этом он сообщил, что шоу бизнес его разочаровал, а друзьями из этой сферы считает Игоря Крутого и Яну Рудковскую.

Ранее депутат Думы Брянской области Михаил Иванов упрекнул Киркорова за кулич, купленный за 100 тыс. рублей.