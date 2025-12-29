Пирсинг, сделанный в торговом центре, вызвал у подростка сильнейшее кровотечение

В Санкт-Петербурге произошел опасный инцидент, едва не закончившийся трагедией для подростка. Четырнадцатилетняя девочка потеряла около литра крови после проведения пирсинга губы, пишут в Telegram-каналах.

Как выяснилось, процедуру выполнял мужчина, не имеющий полноценного медицинского образования — лишь курсы младшего медперсонала. Мастера для пирсинга школьница нашла по рекомендации знакомых в одном из торговых центров. Первоначально все прошло без осложнений, однако на следующий день губа девочки сильно опухла, а спустя еще двое суток открылось сильное кровотечение.

Испуганная мать подростка вызвала скорую помощь. По словам врача Токсовской подстанции, кровопотеря была настолько массивной, что пол от ванной до коридора и раковина оказались полностью залиты кровью. Медик экстренно ввел кровоостанавливающие препараты, приложил холод и госпитализировал пострадавшую. В больнице девочку передали хирургам. На данный момент ее состояние стабилизировалось и оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Дагестане сообщили о смерти девушки из-за гноя после пирсинга языка.