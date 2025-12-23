В Дагестане расследуют обстоятельства гибели девушки после пирсинга

В республике Дагестан проводится проверка по факту смерти молодой россиянки, которая скончалась после процедуры пирсинга языка. Предварительная информация о трагическом инциденте поступила от поодписчика Telegram-канала, представившегося врачом.

Как сообщается, смерть могла наступить в результате тяжелейших осложнений. По версии источника, после прокола у девушки образовался гнойный очаг. Гной, попав в дыхательные пути, спровоцировал стремительное развитие генерализованной инфекции — сепсиса, что и привело к летальному исходу.

К публикации было прикреплено шокирующее фото, на котором запечатлена пострадавшая с окровавленным лицом и заметным разрезом в области подбородка. Редакция канала акцентирует, что данная информация носит предварительный характер, и окончательные выводы можно будет сделать только по результатам официального расследования.