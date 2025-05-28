Писательница Мансел назвала способы избежать привоза из путешествия домой клопов

Многие эксперты советуют туристам первым делом после заселения положить багаж в ванну, поскольку в отеле это одно из наиболее безопасных мест для чемодана. По словам писательницы Лидии Мансел, здесь у клопов просто нет укрытий., в связи с чем размещение чемодана в ванной сразу же после заезда помогает избежать заражения одежды и багажа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она также добавила, что важно проверить швы на матрасе, углы кровати и спинки мебели, не класть багаж на пол или мягкую мебель. По возможности использовать чемоданы из твердых материалов. В случае нахождения в отеле пару ночей не следует распаковывать вещи.

По ее мнению, хранение чемодана в ванной безопасно тем, что это наиболее чистая зона номера благодаря регулярной уборке. Кроме того, есть смысл для дополнительной защиты протирать поверхности антибактериальными салфетками перед тем, как положить чемодан.

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