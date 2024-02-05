Пистолет и патроны изъяли столичные полицейские у жителя Подмосковья

Столичные полицейские изъяли у водителя иномарки на Варшавском шоссе пять патронов и пистолет.

За рулем автомобиля находился 34-летний житель Подмосковья. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщило Агентство «Москва».

Уточняется, что полицейские остановили машину для проверки документов, однако правоохранители заметили, что водитель сильно нервничает. Поэтому было принято решение досмотреть машину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд избрал жителю Московской области меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали троих подозреваемых в разбойном нападении и хищении имущества на 22 миллиона рублей из частного дома в Ногинске.