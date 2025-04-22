Пиво разлилось на кольцевой дороге в Петербурге после ДТП

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошла авария с фурой, в результате которой участок дороги залило пивом, сообщил портал 78. В телеграм-канале также появились фото последствий ДТП.

Инцидент произошел на 47-м километре КАДа, между населенными пунктами Янино и Кудрово, когда грузовик врезался в отбойник. При столкновении из прицепа фуры выпали сотни жестяных банок с пивом, многие из которых лопнули.

Авария заблокировала три полосы движения, из-за чего на дороге образовалась пробка длиной почти в 22 км. Некоторые автомобилисты, застрявшие в ней, начали собирать банки с пивом, которые были разбросаны по проезжей части.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают происшествие, высказывая различные мнения — от шуток о «праздничной раздаче» пенного до предположений, что причиной аварии могло стать лопнувшее колесо фуры.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в массовом ДТП с цементовозом в Татарстане.