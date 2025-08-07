В Амурской области пьяный мужчина убил соседку и попытался спрятать тело

В Амурской области начато уголовное производство в отношении 52-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве 55-летней женщины. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Согласно данным следствия, 4 августа 2025 года мужчина распивал спиртные напитки в компании своей соседки. В ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый напал на женщину с ножом.

Потерпевшая скончалась от полученных ранений. Спустя два дня, ночью, злоумышленник перетащил тело жертвы в укромное место, чтобы скрыть следы преступления. Однако его действия были замечены местными жителями. Вскоре после этого нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

