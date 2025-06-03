Пьяный мужчина зарезал женщину на пляже у парка 300-летия

В Приморском районе, неподалеку от парка 300-летия Петербурга, на пляже произошло убийство женщины. О происшествии в правоохранительные органы сообщили свидетели днем ранее.

Как стало известно изданию «Фонтанка» 3 июня, в районе четырех часов дня в службу спасения поступил вызов. Звонивший сообщил, что нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение женщине. Сам заявитель вместе с друзьями укрылся от нападавшего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на пляжной территории женщину с проникающим ранением грудной клетки. Пострадавшую, которой было 40 лет, в бессознательном состоянии экстренно госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где она скончалась вскоре после поступления.

На месте преступления был задержан 43-летний петербуржец. Подозреваемого доставили в отделение полиции, где была проведена процедура оформления задержания, после чего его поместили в камеру предварительного заключения. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что подросток зарезал четырех сверстников на дне рождения в Иркутской области.