Как сообщил телеграм-канал Babr Mash, во время авиарейса из Улан-Удэ в Москву один из пассажиров спровоцировал скандал, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным канала, инцидент начался с употребления спиртных напитков в туалетной комнате самолета. Заметив это, члены экипажа заблокировали доступ в кабинку. В ответ на это пассажир проявил агрессию, начал громко кричать и бить в дверь.

Экипаж проинформировал о присутствии проблемного пассажира на борту и обратился за помощью к физически крепким мужчинам. Несколько добровольцев попытались утихомирить нарушителя, который в свою очередь угрожал им насилием и выкрикивал фразы о прибытии к нему «поддержки».

Впоследствии дебошир нанес себе травму головы и был вынужден вернуться на свое место. Ближе к завершению полета хулиган осознал свои действия и принес извинения за свое поведение. Несмотря на это, по прибытии в аэропорт Домодедово мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что пьяный дебош на борту самолета может стоить Хрусталеву карьеры.