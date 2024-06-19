Пьяный сотрудник ДПС стал виновником смертельной аварии в Петербурге

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 19 июня, избрал меру пресечения для сотрудника ДПС Александра Тюленева. Мужчина стал виновником аварии с тремя погибшими женщинами, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 июня около 4:14 часов рядом с домом №85 по Лахтинскому проспекту. Тюленев, являвшийся инспектором ГАИ, находился за рулем транспортного средства Audi A4. Мужчина превысил скорость, после чего потерял управление над автомобилем и врезался в бетонную опору освещения. Иномарку отбросило в соседнюю опору, затем она загорелась.

Пресс-служба уточняет, что три женщины 25-35 лет скончались на месте происшествия. На следующий день после аварии Тюленеву предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ. Однако 19 июня суду была предоставлена справка, которая подтверждала, что в крови мужчины был обнаружен этанол. Действия подсудимого были переквалифицированы на пункт “а” части 6 статьи 264 УК РФ.

Тюленев был заключен под стражу. Сообщается, что фигурант и его адвокат с решением суда согласны не были и просили домашний арест.