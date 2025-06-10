Пьяный водитель получил 10 лет за смертельное ДТП в Абхазии

Пресс-служба Генеральной прокуратуры проинформировала о вынесении приговора Давиду Гулия, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Трагическое происшествие случилось 8 июля 2024 года в районе Верхней Эшеры. Гулия, находясь за рулем в нетрезвом виде, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с другим транспортным средством. В результате аварии погибли трое, а еще один человек получил серьезные травмы.

Сухумский городской суд определил, что Давид Гулия будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после освобождения ему будет запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП с участием подростков произошло в Кузбассе.