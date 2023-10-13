Пьяный водитель протаранил несколько машин на парковке в Подмосковье и врезался в столб

Полицейские задержали водителя, который повредил несколько машин на парковке в поселке Отрадное в городском округе Красногорск.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Мицубиси», пытаясь выехать со двора, протаранил десять припаркованных автомобилей, а затем врезался в столб, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Правонарушителем оказался житель Каширы 1997 года рождения. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составили административный протокол.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске нетрезвый полицейский переехал на личном автомобиле лежавшего на дороге мужчину.