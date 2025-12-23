Пьяный водитель в Челябинске совершил наезд на человека после ДТП

В Челябинске произошел резонансный инцидент с участием водителя Hyundai Creta, который, спровоцировав аварию, попытался скрыться, а затем совершил наезд на одного из пострадавших. По предварительной информации, виновник находился в состоянии алкогольного опьянения, пишут в телеграм-каналах.

Как установили правоохранители, столкновение произошло на одном из городских перекрестков. После аварии водитель Hyundai Creta не остался на месте, а попытался скрыться. Однако ему помешал мужчина из пострадавшего автомобиля, который сумел догнать нарушителя. В ответ виновник ДТП совершил наезд на этого гражданина и, не останавливаясь, протащил его некоторое расстояние на капоте своего кроссовера.

Благодаря оперативным действиям свидетелей и прибывших нарядов полиции, автомобиль был остановлен, а его водитель — задержан. Очевидцы происшествия опознали в задержанном местного шоумена. В отношении него уже составлены административные протоколы.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчине грозит до 15 суток административного ареста по статье об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Параллельно рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с наездом на человека. Расследование обстоятельств продолжается.

